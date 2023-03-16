



Китайская певица вместо собаки вырастила гималайского медведя: ей грозит тюрьма

Певицу могут посадить в тюрьму на 10 лет за то, что она вырастила в своем доме медведя, который "считал себя собакой". Сейчас певица арестована за содержание медведя, пишет Newsrnd.



Су Юнь, которая живет в деревне недалеко от города Куньмин в китайской провинции Юньнань, удочерила щенка тибетского мастифа во время отпуска в 2016 году.



Тибетский мастиф — это огромная собака с густым черно-коричневым мехом, вес кобелей достигает 70 кг.



Су ничего не заподозрила, но сказала, что ее удивил ненасытный аппетит ее собаки, которая каждый день съедала коробку фруктов и два ведра лапши.

Спустя два года питомец Су достиг 115 кг и не переставал расти.



Она считала, что размер не имеет значения, но когда заметила необычайную способность своего пса ходить на двух ногах, то поняла, что в нем есть что-то подозрительное.



“Чем больше он становится, тем больше он похож на медведя”, — сказала Су китайским СМИ.



Растущие подозрения владелицы относительно истинной природы ее питомца не понравились ей, поскольку она “немного боится медведей”.



Певица связалась с властями, которые быстро идентифицировали ее собаку как азиатского черного медведя, который классифицируется как уязвимый вид с точки зрения исчезновения. Певицу могут посадить на 10 лет за то, что она вырастила в своем доме медведя.



О странной истории впервые сообщили еще в 2018 году, но на этой неделе она снова стала вирусной.



Азиатский черный медведь, также известный как гималайский медведь, может весить до 180 кг и иметь длину от 130 до 190 см. Медведя Су, который все это время жил в ее доме, перевели в штаб спасения дикой природы Юньнани — и только после того, как ему сделали анестезию. Поскольку сотрудники, которые пришли забрать его, боялись взаимодействовать с диким животным, пока оно полностью не спит.



С тех пор официальные лица сообщили, что медведь живет здоровой и счастливой жизнью в своем новом доме.



