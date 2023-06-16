



Китай снова опередит всех по оттоку миллионеров в 2023 году – прогноз

Китай в 2023 году из-за миграции снова потеряет наибольшее количество долларовых миллионеров по сравнению с другими странами, говорится в исследовании консалтинговой компании Henley & Partners.



По данным фирмы, в 2022 году из КНР мигрировали 10,8 тысяч богатых людей, ожидается, что в этом году страну покинут еще 13,5 тысяч богатых жителей, сообщает CNBC.



Такая ситуация возникла не с приходом пандемии COVID-19, она длится уже много лет. За последние десять лет Китай испытал наибольший отток миллионеров, что привело к замедлению общего роста благосостояния в стране, заявил руководитель отдела исследований глобальной аналитической компании New World Wealth Эндрю Амойлс, принимавший участие в составлении отчета. По его мнению, отток богатых людей в последние годы мог оказать более сильное негативное влияние, чем раньше.



"Экономика Китая сильно росла с 2000 по 2017 год, но с тех пор рост благосостояния и миллионеров в долларовом выражении в стране был незначительным", – отметил эксперт.



На второе место по оттоку миллионеров Henley & Partners ставит Индию. Ожидается, что в этом году страну покинут 6,5 тысяч богатых людей по сравнению с 7,5 тысяч в 2022 году. Однако эксперты считают, что это не должно вызывать беспокойства, поскольку "Индия производит гораздо больше новых миллионеров, чем теряет из-за миграции".



На третьем месте в мире по оттоку богатых жителей текущего года будет находиться Великобритания – 3,2 тысячи миллионеров, что вдвое больше прошлогоднего уровня.



Ожидается, что количество миллионеров в России в текущем году сократится на 3 тысячи после того, как в 2022 году показатель упал на 8,5 тысяч. РФ занимает четвертую позицию в рейтинге Henley & Partners.



На пятой строчке расположена Бразилия, которую покинут 1,2 тысячи состоятельных людей против 1,8 тысяч в прошлом году.



По оценке Henley & Partners, Гонконг в 2023 году потеряет около 1 тысячи миллионеров, Южная Корея – 800, Япония – 300 человек.



Лидером по приливу миллионеров, как ожидается, станет Австралия (+5,2 тысяч), обгоняющая ОАЭ (+4,5 тысяч). В топ-10 по привлекательности входят, в частности, США (+2,1 тысяч), Швейцария (+1,8 тысяч) и Канада (+1,6 тысяч).



"За последнее десятилетие наблюдался устойчивый рост миграции миллионеров, и ожидается, что глобальные цифры на 2023 и 2024 годы составят 122 и 128 тысяч соответственно", – заявил главный исполнительный директор Henley & Partners Юрг Штеффен.



