



Китай признал NFT виртуальной собственностью, охраняемой законом

Китайский суд в городе Ханчжоу заявил, что NFT-коллекции являются виртуальной собственностью в Интернете, которая должна быть защищена китайским законодательством.



Судебный пресс-релиз, который криптоблогер Wu Blockchain опубликовал 5 декабря, говорится о благоприятном отношении к NFT после того, как в 2021 году в стране начались ограничения на криптовалюты, в результате чего NFT оказались в серой правовой зоне.



NFT "обладают объективными характеристиками имущественных прав, такими как ценность, дефицит, контролируемость и торгуемость" и "относятся к виртуальной собственности", которая "должна быть защищена законами нашей страны", говорится в релизе.



Суд решил, что для рассмотрения дела необходимо "подтвердить правовые признаки цифровой коллекции NFT", и признал, что "китайские законы в настоящее время четко не определяют" "правовые признаки цифровых NFT-коллекций".



Китай - не единственная юрисдикция, в которой NFT подпадают под действие законов о собственности. Судья Высшего суда Сингапура в одном из дел, рассмотренных в октябре, опирался на существующие законы о собственности, уподобив NFT физическому имуществу, такому как элитные часы или марочное вино, заявив: "NFT стали весьма востребованным предметом коллекционирования".