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Китай прекратил публикацию ежедневных данных о COVID
25.12.2022 17:05 Евгения Маркова

Китай прекратил публикацию ежедневных данных о COVID

Национальная комиссия здравоохранения Китая в воскресенье, 25 декабря, прекратила публикацию ежедневных данных о COVID-19 на фоне сомнений в их достоверности, поскольку число заражений резко возросло после ослабления жестких ограничений.

"Соответствующая информация о COVID будет опубликована Китайским центром по контролю и профилактике заболеваний для справок и исследований", — говорится в заявлении комиссии, без указания причин изменения или того, как часто центр будет обновлять информацию о COVID.

Несмотря на рекордный всплеск инфекций, комиссия не сообщала о летальных исходах от заболевания COVID по всей стране в течение четырех дней подряд, прежде чем приостановить публикацию данных. 

По сообщениям государственных СМИ, система здравоохранения страны испытывает огромную нагрузку: сотрудников просят работать, даже если они больны, а вышедших на пенсию медицинских работников в сельских общинах нанимают повторно.

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