



Китай прекратил публикацию ежедневных данных о COVID

Национальная комиссия здравоохранения Китая в воскресенье, 25 декабря, прекратила публикацию ежедневных данных о COVID-19 на фоне сомнений в их достоверности, поскольку число заражений резко возросло после ослабления жестких ограничений.



"Соответствующая информация о COVID будет опубликована Китайским центром по контролю и профилактике заболеваний для справок и исследований", — говорится в заявлении комиссии, без указания причин изменения или того, как часто центр будет обновлять информацию о COVID.



Несмотря на рекордный всплеск инфекций, комиссия не сообщала о летальных исходах от заболевания COVID по всей стране в течение четырех дней подряд, прежде чем приостановить публикацию данных.



По сообщениям государственных СМИ, система здравоохранения страны испытывает огромную нагрузку: сотрудников просят работать, даже если они больны, а вышедших на пенсию медицинских работников в сельских общинах нанимают повторно.