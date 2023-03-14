



Китай повысит пенсионный возраст, чтобы справиться со старением населения – СМИ



Китай планирует повышать пенсионный возраст постепенно и поэтапно, чтобы справиться с быстро стареющим населением страны, сообщила во вторник поддерживаемая государством Global Times со ссылкой на старшего эксперта Министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения Китая, пишет Reuters.



Цзинь Вейган, президент Китайской академии труда и социальных наук, сказал, что Китай рассматривает "прогрессивный, гибкий и дифференцированный путь повышения пенсионного возраста".



"Людям предпенсионного возраста придется отложить выход на пенсию всего на несколько месяцев", — сообщила Global Times со ссылкой на Цзиня Вейгана.



По информации Global Times, молодым людям, возможно, придется работать на несколько лет дольше, но у них будет длительный период адаптации и перехода.



"Самая важная особенность реформы — позволить людям выбирать, когда выходить на пенсию в зависимости от их обстоятельств и условий".



Китай еще не объявил официально об изменении своего пенсионного возраста, который является одним из самых низких в мире: 60 лет для мужчин, 55 лет для служащих и 50 лет для женщин, работающих на фабриках.



Ли Цян, новый премьер-министр страны, заявил в понедельник, что правительство проведет тщательные исследования и анализ, чтобы разумно проводить политику в дискурсе.



По мере того, как 1,4-миллиардное население Китая сокращается и стареет , отчасти из-за политики, которая ограничивала супружеские пары одним ребенком с 1980 по 2015 год, давление на пенсионные бюджеты усиливается, что заставляет политиков срочно решать эту ситуацию.



Национальная комиссия здравоохранения Китая ожидает, что люди в возрасте 60 лет и старше вырастет с 280 миллионов до более чем 400 миллионов к 2035 году, что равно всему нынешнему населению Великобритании и Соединенных Штатов вместе взятых.



Ожидаемая продолжительность жизни выросла с примерно 44 лет в 1960 году до 78 лет в 2021 году, что выше, чем в Соединенных Штатах, и, по прогнозам, к 2050 году превысит 80 лет.



В настоящее время каждый пенсионер содержится за счет взносов пяти работников. Это соотношение вдвое меньше, чем десять лет назад, и может достигнуть соотношения к 4:1 в 2030 году и 2:1 в 2050 году.



Демографы и экономисты говорят, что нынешняя пенсионная система, которая опирается на сокращающуюся активную рабочую силу для выплаты пенсий растущему числу пенсионеров , неустойчива и нуждается в реформировании.



По данным министерства финансов, 11 из 31 провинций Китая имеют дефицит пенсионного бюджета. Государственная академия наук Китая прогнозирует, что к 2035 году в пенсионной системе просто закончатся деньги.

