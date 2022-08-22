



Китай будет вызывать дождь химикатами, спасая урожай риса от засухи

Самое жаркое и засушливое лето более чем за 60 лет метеорологических наблюдений в Китае, привело к увяданию посевов и наполовину осушило водохранилища. Власти Сычуани и соседней провинции Хубэй заявляют, что тысячи гектаров посевов полностью потеряны, а миллионы были повреждены.



Заводы в провинции Сычуань были закрыты на прошлой неделе, чтобы сэкономить электроэнергию для домов, когда столбики термометров достигли 45 градусов по Цельсию и резко возросла потребность в кондиционировании воздуха. По предварительной информации, департамент экономики и информационной промышленности провинции Сычуань подлит остановку заводов до четверга.



Предстоящие 10 дней являются "ключевым периодом устойчивости к повреждениям" для урожая риса на юге Китая, заявил в пятницу министр сельского хозяйства Тан Жэньцзянь. Поэтому власти решились на экстренные меры, чтобы "обеспечить осенний урожай зерна", который составляет 75% от годового урожая Китая.



Власти "попытаются увеличить количество осадков", засеивая облака химическими веществами и опрыскивая посевы "водоудерживающим средством", чтобы ограничить испарение, говорится на сайте министерства сельского хозяйства. Районы, где будут применены эти меры, министерство не уточняет.



В субботу в провинции Хубэй власти объявили чрезвычайное положение из-за засухи, а правительство Сычуани заявило, что больше 800 тысяч человек сталкиваются с нехваткой питьевой воды.



Сычуань больше всего пострадала от засухи, потому что 80% электроэнергии она получает от плотин гидроэлектростанций. В офисах и торговых центрах Сычуани власти приказали выключить свет и кондиционеры. В столице провинции Чэнду для экономии электроэнергии по максимуму выключили освещение на станциях метро.

