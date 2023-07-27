



Китаец собрал три кубика Рубика, жонглируя ими – видео

Китайский спидкубер собрал три кубика Рубика за 3 минуты и 16 секунд во время жонглирования и вошел в Книгу рекордов Гиннесса.



22-летний Ли Чжихао побил рекорд по сбору трех вращающихся кубиков-головоломок во время жонглирования, решил головоломки за 3 минуты 29 секунд.

Он установил рекорд во второй раз на съемках итальянского телесериала “Lo Show dei Record”, внесенного в Книгу рекордов Гиннеса, и сократил свой предыдущий результат на 13 секунд.



Ли, опытный спидкубер, также является рекордсменом по решению вращающихся кубиков-головоломок в подвешенном состоянии вверх ногами, по количеству вращающихся кубиков-головоломок, решенных одной рукой в ​​подвешенном состоянии вверх ногами, и по самому быстрому времени решения вращающегося кубика-головоломки командой из двух человек под водой.

