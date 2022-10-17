



Кисида поручил расследовать связи Церкви Объединения с членами правящей партии

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в понедельник распорядился провести расследование в отношении Церкви Объединения после того, как убийство бывшего премьер-министра Синдзо Абэ в июле выявило тесные связи между ней и законодателями правящей партии.



Поддержка правительства Кисиды упала до рекордно низкого уровня с тех пор, как год назад он вступил в должность. В обществе нарастает недовольство по поводу того, что члены его Либерально-демократической партии (ЛДП) не раскрывают полностью свои связи с церковью, основанной в Южной Корее в 1950-х годах и известной своими массовыми свадьбами.



Бывший премьер-министр Синдзо Абэ был застрелен во время предвыборного митинга, и подозреваемый в убийстве заявил, что его мать обанкротилась из-за церкви, которую критики называют сектой, основанной на сомнительном сборе средств, и обвинил Абэ в ее продвижении.



Кисида поручил министру культуры подготовить расследование в отношении церкви в соответствии с Законом о религиозных корпорациях.



"Я хочу решить вопросы, связанные с церковью", — сказал Кисида парламенту.



Он извинился за тот факт, что многие члены ЛДП были связаны с церковью, что, по его словам, подорвало общественное доверие к правительству, добавив, что он "серьезно относится" к утверждениям о том, что церковь ограбила многих последователей и их семьи.



По словам Хироши Ямагучи, адвоката, который вел дело против этой религиозной организации, церковь установила связи с политиками в Японии, чтобы привлечь последователей и обрести легитимность.



По его словам, политики, в свою очередь, получили поддержку ажептов церкви в проведении кампаний.



Кисида сказал, что у него нет личных отношений с церковью, хотя почти у половина законодателей от ЛДП вскрылись такие связи после убийства Абэ.



Кисида хочет, чтобы расследование началось в этом году, но воздержался от комментариев, когда оно закончится.



"Правительство прояснит ситуацию, предложит меры помощи пострадавшим и примет меры для предотвращения повторения подобной ситуации", - сказал он.



Кишида сказал, что правительство получило более 1700 запросов о помощи в связи с финансовыми трудностями и проблемами с психическим здоровьем, связанными с церковью. Он пообещал расширить поддержку пострадавших.



Правительственная группа экспертов заявила в понедельник, что следователи должны рассмотреть вариант прекращения деятельности и роспуска церкви.



"Мы быстро рассмотрим возможность обращения в суд с просьбой о роспуске, если найдем факты, подтверждающие это", — заявила парламенту министр образования и культуры Кейко Нагаока.



Церковь Объединения была основана в 1954 году Сон Мён Муном, антикоммунистом и самопровозглашенным мессией.



Критики в течение многих лет поносили его служение как опасный культ и ставили под сомнение его финансы и то, как оно внушает идеологию своим последователям-"мунитам".



Церковь заявляет, что больше не принимает пожертвования, которые вызывают финансовые трудности. В заявлении говорится, что церковь подверглась осуждению м клевете, а членам угрожали смертью после убийства Абэ.



Основатель Церкви Объединения Мун умер в 2012 году, и теперь церковь возглавляет его вдова Хак Джа Хан.

