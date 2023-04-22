



Киркорова заподозрили в ЛГБТ-пропаганде

В России "короля эстрады" Филиппа Киркорова призвали проверить на ЛГБТ-пропаганду, которая в стране считается противозаконной.



С такой просьбой в генпрокуратуру и Роскомнадзор обратился юрист Максим Суров.



Причиной послужила выходка артиста на сцене во время концерта в Санкт-Петербурге. Киркоров так увлекся, что закинул ногу на одного из танцоров.



"Киркоров является кумиром для многих людей – от мала до велика. И некоторые сочтут, что это нормально. Поэтому здесь надо проверять все от и до", – объяснил Суров.



В социальных сетях также возмутились экстравагантным сценическим образом Киркорова, который выходит на выступления в латексе, плотно обтягивающем тело.



