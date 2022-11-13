



Киркоров заступился за Пугачеву: "оставьте в покое"

Филипп Киркоров заступился за решившую переехать в Израиль Аллу Пугачеву.

Заявление о примадонне он сделал в эфире "Алена, блин".

Киркоров полностью поддержал переезд бывшей жены.

"Я прошу одного — оставить в покое великую певицу, женщину, мать, бабушку в прямом смысле слова, с прекрасными внуками, детьми. Она — гордость этой страны, на песнях которой мы все выросли. Я прожил с ней 10 счастливых лет, знаю эту женщину очень хорошо", — считает Киркоров.