Новости » Life Style
13.11.2022 03:34 Алина Груднева

Киркоров заступился за Пугачеву: "оставьте в покое"

 

Филипп Киркоров заступился за решившую переехать в Израиль Аллу Пугачеву.
 
Заявление о примадонне он сделал в эфире "Алена, блин".
 
Киркоров полностью поддержал переезд бывшей жены.
 
"Я прошу одного — оставить в покое великую певицу, женщину, мать, бабушку в прямом смысле слова, с прекрасными внуками, детьми. Она — гордость этой страны, на песнях которой мы все выросли. Я прожил с ней 10 счастливых лет, знаю эту женщину очень хорошо", — считает Киркоров.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы