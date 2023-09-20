



Киркоров вышел из себя: Слава рассказала о его проблемах после пластики

Скандал между певицей Славой и хирургом Тимуром Хайдаровым не утихает. Теперь активное участие в этих разбирательствах принял и Филипп Киркоров.

Накануне артистка у себя в блоге заявила, что после пластики в клинике звездного врача Киркоров тоже столкнулся с серьезными проблемами, но тщательно скрывает это.



“У него с рукой большие проблемы! Чем это закончится… Не дай Бог плохим! Я никому не хочу вреда”, – поделилась Слава и призвала Киркорова публично рассказать, что на самом деле происходит с его здоровьем.



У себя в блоге Слава призналась, что, как артиста она очень любит Филиппа, но, как человек – он “вызывает у нее вопросы”.



“Не туда его куда-то ангелы повели. Если они вообще с ним рядом… Скорее всего там другие, нечисть… Просто это все чистое вранье. Филипп, покажи сегодня свою левую руку. На всех передачах она засвечена”, – написала она.



Этим же вечером, увидев обращение Славы, Филипп вышел из себя и записал ответное видео. В этом помог ему Хайдаров, с которым певец ехал в одной машине после светского мероприятия.



“Что с руками, Филипп? С правой, с левой, с ногами, с грудью… Ну-ка руку покажи, говорят ее ампутировали, а другие врачи пришили новую”, – комментирует Тимур.



Чтобы доказать, что с ним все хорошо после пластики, Киркоров снял с себя пиджаки и оголил руку, продемонстрировав бицепсы.



“Что у меня с рукой? … твою мать, это действительно красиво! Это божественно красиво! Ну и что у меня с рукой?” – ответил Филипп.



Однако пользователи сети отметили, что артист старался не поднимать руку – возможно ему есть, что скрывать со внутренней стороны. Некоторые даже предположили, что Киркоров показал вовсе не левую руку, как просила Слава.



“Если Филипп сидит за пассажирским сиденьем (Тимур не управляет в данный момент автомобилем), значит руку Филипп нам показывает правую, а левую не открыл”, – подметили они.

