Киркоров впервые высказался об отъезде Пугачевой и Галкина из России
"Король" российской эстрады Филипп Киркоров впервые высказался относительно отъезда примадонны Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина с детьми из России в Израиль.
Об этом сообщают российские СМИ.
Уточняется, что Киркоров, несмотря на нападки на его бывшую жену, по-прежнему тепло о ней отзывается.
"То, что Пугачева уехала из страны, не значит, что она не любит Россию. Как мужняя жена, верная женщина, она последовала за мужем", — подчеркнул он.
По словам артиста, он уже несколько лет не общался ни с Пугачевой, ни с Галкиным.