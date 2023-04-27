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Киркоров впервые высказался об отъезде Пугачевой и Галкина из России
27.04.2023 13:17 Алина Груднева

Киркоров впервые высказался об отъезде Пугачевой и Галкина из России

"Король" российской эстрады Филипп Киркоров впервые высказался относительно отъезда примадонны Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина с детьми из России в Израиль.

Об этом сообщают российские СМИ.

Уточняется, что Киркоров, несмотря на нападки на его бывшую жену, по-прежнему тепло о ней отзывается.

"То, что Пугачева уехала из страны, не значит, что она не любит Россию. Как мужняя жена, верная женщина, она последовала за мужем", — подчеркнул он.

По словам артиста, он уже несколько лет не общался ни с Пугачевой, ни с Галкиным.

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