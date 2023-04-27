



Киркоров впервые высказался об отъезде Пугачевой и Галкина из России

"Король" российской эстрады Филипп Киркоров впервые высказался относительно отъезда примадонны Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина с детьми из России в Израиль.



Об этом сообщают российские СМИ.



Уточняется, что Киркоров, несмотря на нападки на его бывшую жену, по-прежнему тепло о ней отзывается.



"То, что Пугачева уехала из страны, не значит, что она не любит Россию. Как мужняя жена, верная женщина, она последовала за мужем", — подчеркнул он.



По словам артиста, он уже несколько лет не общался ни с Пугачевой, ни с Галкиным.