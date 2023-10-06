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Киркоров в отношениях
06.10.2023 14:46 Алина Груднева

Киркоров сознался, что закрутил роман

"Поп-король" российской эстрады Филипп Киркоров признался, что состоит в новых отношениях.

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Киркорова, он безумно счастлив и никогда не думал, что это когда-нибудь произойдет. При этом раскрывать имя своей новой возлюбленной артист не стал.

"Я никогда не думал, что когда-то вообще вступлю в отношения после своего 10-летнего брака. Мне казалось, это не про меня. Но, тем не менее, все произошло. Никогда не зарекайся", — отметил Киркоров.

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