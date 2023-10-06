



Киркоров сознался, что закрутил роман

"Поп-король" российской эстрады Филипп Киркоров признался, что состоит в новых отношениях.



Об этом сообщают российские СМИ.



По словам Киркорова, он безумно счастлив и никогда не думал, что это когда-нибудь произойдет. При этом раскрывать имя своей новой возлюбленной артист не стал.



"Я никогда не думал, что когда-то вообще вступлю в отношения после своего 10-летнего брака. Мне казалось, это не про меня. Но, тем не менее, все произошло. Никогда не зарекайся", — отметил Киркоров.