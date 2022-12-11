



Киркоров - Шукшиной: “Посмотри на свою рожу несчастную!”





Филипп Киркоров очень болезненно воспринял высказывания Марии Шукшиной о его актерской игре в ремейке популярной новогодней киноленты “Ирония судьбы, или С легким паром!”.



В вышедшей картине “СамоИрония судьбы!” Киркоров сыграл Ипполита. Со слов артиста, сбылась мечта его жизни. Многие из фанатов положительно оценили участие Филиппа, однако нашлись и такие, которые просто “смешали с грязью” актерский талант Киркорова.



Мария Шукшина не только в “штыки” восприняла весь фильм, но и просто “катком” проехалась по поп-королю.



“А вот еще один назревающий приступ безвкусия…Киркоров „жар-птица“ теперь в роли Ипполита. Удивительно, что не в роли Нади… „Фили“ и другие „хрюши“ в полном составе. „Какая гадость эта ваша заливная рыба!”, – заявила актриса в своем микроблоге.



Реакция Киркорова оказалась несколько агрессивной. В своей реплике артист даже не скрывал как отвращения к самой актрисе, так и к ее творчеству.



“Сумасшедшая эта Шукшина! Стань сначала Филиппом Киркоровым! Отработай 35 лет. Ты хоть один аншлаг, сука, собрала? Посмотри на свою рожу несчастную! С такой фамилией и такая злая. Злыдня. Там вся семья такая, не в себе. Кто такая, чтобы обо мне рассуждать? Пыль!”, написал Киркоров.