



Киркоров разрыдался на съемках клипа о любви

"Король российской эстрады" Филипп Киркоров признался, что разрыдался во время съемок клипа на песню "Если ты уйдешь", которая станет саундтреком к фильму "Нюрнберг".



Об этом он рассказал в интервью российскому изданию KP.RU.



"Я показал Николаю Лебедеву песню, которую мы сделали с Андреем Резниковым, и он решил, что это идеальный саундтрек к его новому фильму "Нюрнберг". Я выступаю тут в роли рассказчика. Вообще, с большим трепетом, как человек, рожденный в СССР, отношусь к теме ВОВ. Ведь благодаря нашим героям мы сейчас живы. Николай один из моих любимых режиссеров, мне бы хотелось сыграть в его фильме. Он говорит, что пока ищет для меня роль", - рассказал Киркоров.



По словам российского артиста, съемки в клипе о любви для него прошли крайне эмоционально. У него даже было заплаканное лицо, однако он потребовал все это удалить из кадра.



"Это ведь история о любви. Ох, как мне забыть уже мою историю. В любом случае в клип не войдут планы со слезой. Я попросил Лебедева их убрать. Надо, чтобы в зале плакали, а не артист плакал", - отметил он.