



Киркоров рассказал о фирменном блюде своей семьи

Филипп Киркоров рассказал про фирменное блюдо своей семьи. Об этом сообщает «Teleprogramma.pro».



По его словам, это болгарский пирог под названием баница. Он говорит, что блюдо хорошо готовит его тетя Мария, она оперная певица. Киркоров объяснил, что это похоже на хачапури.



Певец уточнил, что обычно не ест подобную еду, но на Новый год сделает исключение. Он объяснил, что от одного запаха он может располнеть.

Ранее Филипп Киркоров назвал главным итогом 2022 года дуэт с певицей Анной Asti. По словам поп-короля, запись совместного трека «Хобби» с артисткой стала одной из самых больших его творческих удач в 2022 году. «И мы соединились благодаря этому дуэту. Я считаю, что это одна из самых больших моих творческих удач и побед в этом году», — отметил Киркоров.