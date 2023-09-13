



Киркоров рассказал, как чуть не умерла Пугачева

"Поп-король" российской эстрады Филипп Киркоров, недавно прибегнувший к услугам пластического хирурга, вспомнил, как примадонна Алла Пугачева в свое время чуть не умерла из-за операции.



По данным российских СМИ, об этом он рассказал в программе "Малахов".



По словам Киркорова, это произошло около 30 лет назад, когда Алла Борисовна делала пластику за границей. В этом контексте он, конечно же, похвалил российских врачей, которые, как он утверждает, и спасли певицу.



"Великая певица, наша легенда Алла Пугачева тогда быстро подписала все бумаги, поняла, что если останется там, то ее не станет, у нее чуйка. Она вернулась в Москву, ее спасли наши доктора, слава тебе, Господи, живет, здравствует, прекрасно выглядит. Дай Бог ей здоровья. Посмотри, как выглядит — девчонка", — сказал он.