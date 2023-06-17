



Киркоров: Пугачева - легенда, Галкин меня не интересует

"Поп-король" Филипп Киркоров ответил на вопрос журналистов о том, что он думает об Алле Пугачевой и ее супруге Максиме Галкине, которые покинули РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину.



Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал SHOT.



"Меня меньше всего в этой жизни интересует Максим Галкин и его статус. Меня интересует мой статус, мое имя. И то, что я делаю в этой стране. А все, что там делает или говорит Максим Галкин, меня меньше всего в этой жизни интересует", - подчеркнул Киркоров.



Тем не менее, относительно примадонны эстрады Аллы Пугачевой он отозвался с большей теплотой, пояснив, однако, что уже давно с ней не общался.



"Замечательная певица Алла Пугачева - это легенда нашей страны. И что там, где она сейчас? Я знаю, что она уехала, и больше мне ничего не известно. Мы не общаемся уже больше пяти лет, поэтому мне ничего не известно. Ни о ней, ни о ее семье", - добавил Киркоров.





