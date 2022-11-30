



Киркоров публично обматерил Шукшину и Певцова

Филипп Киркоров влип в очередной скандал, публично обматерив Марию Шукшину и Дмитрия Певцова.

Это произошло на красной площади во время открытия ледового катка.

Шукшину он обругал и плюнул на нее за то, что раскритиковала его роль Ипполита в фильме "СамоИрония судьбы!".

"Вот еще один назревающий приступ безвкусия и отсутствия идей в шоу-бизнесе: Киркоров –"Жар-птица" – теперь в роли Ипполита из "Иронии судьбы". Вообще даже удивительно, что не в роли Нади… "Фили" и другие "хрюши" в полном составе. "Какая гадость эта ваша заливная рыба!" – прокомментировала Шукшина.

Киркорова такое отношение к своей персоне возмутило. Под раздачу попал и Певцов, который неоднократно критиковал "короля российской эстрады".

"Да пошла она на х**, эта Шукшина. За******ли что она, что второй этот м***к Певцов. Делать им нечего! К своему "нулю" прибавляют "единицу" в виде меня и на время становятся "десятками". Кто они такие?! Я вспоминаю о них только тогда, когда они вспоминают меня. Но я им это прощаю, разрешаю!.. Дети", - сказал Киркоров.

Позже, когда новость всплыла в российских СМИ, он немного смягчился.

"Сумасшедшая. Может, она в меня влюблена? У меня ощущение, что у нее других тем нет", — цитирует его слова "МК".