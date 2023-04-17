



Киркоров пообещал “пойти на передовую в колготках” в ответ на шутку Галкина

Филипп Киркоров в эфире программы “Ты не поверишь!” на НТВ отреагировал на шутку Максима Галкина о появлении певца на фронте “в прозрачных колготках”.



“Ради сохранения мира, если это спасет чью-то жизнь, то пойду и в колготках на передовую. Меня ничем не испугаешь”, – заявил артист. По словам Киркорова, он готов отправиться на фронт в любом виде, если возникнет необходимость.



В конце марта в сети появился видеоролик, в котором Максим Галкин шутит, что если “Филипп в прозрачных колготках” окажется на фронте, то “перемирие на несколько дней обеспечено”.



“Особенно, если в руках будет голова Скабеевой”, – сказал Галкин, сравнив эту картину с логотипом бренда Versace.



За юмориста заступилась Лайма Вайкуле. Исполнительница заявила, что оскорбившиеся на слова Галкина неверно истолковали его шутку.



“Я думаю, им далеко до интеллекта, до знаний и вообще до понимания юмора Максима Галкина. Он глубоко образованный, умница, талантливый человек, поэтому это была шутка, прекрасная шутка, а они очень возмутились. Пусть они делают свое дело, а Максим будет делать свое”, – высказалась Вайкуле.



