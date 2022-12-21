



Киркоров "пилит" свой пентхаус на Арбате

Певец Филипп Киркоров пытается разделить свой двухэтажный «лухари-пентхаус на Арбате» на две маленькие части, чтобы сбавить их стоимость и снизить налог на недвижимость — с 6 млн до 2 млн. Об этом пишет Telegram-канал «Mash».



«Шикарнейшие 537 квадратов» в сердце Москвы исполнитель приобрёл у экс-президента Киргизии в 2021 году. По данным канала, реальная стоимость жилья составляет порядка миллиарда рублей, кадастровая — почти 300 млн: «высшая планка, роскошь и 2% налога в год». В сообщении утверждается, что Киркоров намерен это исправить. Уточняется, что в ходе переоформления документов в налоговой всё перепутали, почему-то приняли два пентхаса за один, сложили их кадастровые стоимости и по ошибке начислили певцу 6 млн налога. Вместе с тем если считать раздельно, то оба объекта попадают под ставку в 0,3% и налог в 2 млн.