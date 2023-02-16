



Киркоров оправдался за свою поездку в США

"Король российской эстрады" Филипп Киркоров ездил в США, несмотря на то, что попал под американские санкции.



По данным "Дни.ру", он объяснил свое путешествие тем, что, будучи еще молодым, он проникся западной культурой и не отказался от своей любви к Америки, несмотря на внесение его в списка нарушителей прав человека.



"Мне нравится приезжать в цивилизованную и музыкально образованную страну, чтобы учиться там делать шоу. Посетить музыкальную премию "Грэмми", сходить на Бродвей, где идут лучшие мюзиклы, посмотреть шоу в Лас-Вегасе, чтобы извлечь опыт, перенести его сюда и создавать шоу, которые будут радовать русского зрителя в момент импортозамещения. Где-то же должен я черпать эти знания, если у нас их получить невозможно", — объяснил Киркоров.



Российский артист считает бестактным осуждения его поездки "за бугор", поскольку он туда отправился не для того, чтобы развлекаться. Он пояснил, что даже поход по американским магазинам для него не был в приоритете, ведь ему и без того привозят его яркие костюмы в РФ.



"Могу себе это позволить. Я еду не себя показать, а чему-то научиться", - подчеркнул он.