



Киркоров - Галкину: если надо, пойду воевать и в колготках

"Король" российской эстрады Филипп Киркоров ответил на шутку Максима Галкина по поводу войны в Украине.



В прошлом месяце муж Аллы Пугачевой припомнил, что ведущая передачи "Спокойной ночи, малыши" Ангелина Вовк собиралась поехать на передовую с персонажами Хрюшей и Степашкой.



"Ну, у Хрюши и Степаши никто не спрашивал. На ее месте, я бы взял Филю. Мне кажется, если Филипп в прозрачных колготках появится на фронте, перемирие на несколько дней обеспечено. А если он еще будет держать голову Скабеевой — это будет похоже на бренд Versace — это вообще будет невероятно", — пошутил Галкин.



Почти через месяц Киркоров все же нарушил молчание, когда давал интервью "Ты не поверишь".



"Ради сохранения мира, если это спасет чью-то жизнь, то пойду и в колготках на передовую. Меня ничем не испугаешь", — сказал он.



По словам Киркорова, он не обиделся на Галкина "из-за такой ерунды".

