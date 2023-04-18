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Киркоров - Галкину: если надо, пойду воевать и в колготках
18.04.2023 17:00 Алина Груднева

Киркоров - Галкину: если надо, пойду воевать и в колготках

"Король" российской эстрады Филипп Киркоров ответил на шутку Максима Галкина по поводу войны в Украине.

В прошлом месяце муж Аллы Пугачевой припомнил, что ведущая передачи "Спокойной ночи, малыши" Ангелина Вовк собиралась поехать на передовую с персонажами Хрюшей и Степашкой.

"Ну, у Хрюши и Степаши никто не спрашивал. На ее месте, я бы взял Филю. Мне кажется, если Филипп в прозрачных колготках появится на фронте, перемирие на несколько дней обеспечено. А если он еще будет держать голову Скабеевой — это будет похоже на бренд Versace — это вообще будет невероятно", — пошутил Галкин.

Почти через месяц Киркоров все же нарушил молчание, когда давал интервью "Ты не поверишь".

"Ради сохранения мира, если это спасет чью-то жизнь, то пойду и в колготках на передовую. Меня ничем не испугаешь", — сказал он.

По словам Киркорова, он не обиделся на Галкина "из-за такой ерунды".
 

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