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Киркоров "чуть не потерял сознание" после разоблачения Аниты Цой на шоу "Маска"
17.04.2023 16:54 Евгения Маркова

Киркоров "чуть не потерял сознание" после разоблачения Аниты Цой на шоу "Маска"

В десятом выпуске четвертого сезона — первом полуфинале шоу "Маска" на НТВ члены жюри разоблачили Хомяка. В костюме скрывалась певица Анита Цой.

Филипп Киркоров был в шоке, поскольку ждал исполнительницу в каждом сезоне и уверял, что на этот раз в одной из масок выступает Цой.

"Я же почему запретил твое имя произносить? Потому что оно везде мне мерещилось, они меня все время поднимали на смех. И я издал приказ, что это имя больше не произносится. И когда сейчас сняли маску и под маской оказалась ты, я чуть сознание не потерял", — объяснил артист.

Среди версий, кто скрывается в костюме Хомяка, также были Ани Лорак и Карина Кросс.

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