



Киркоров "чуть не потерял сознание" после разоблачения Аниты Цой на шоу "Маска"

В десятом выпуске четвертого сезона — первом полуфинале шоу "Маска" на НТВ члены жюри разоблачили Хомяка. В костюме скрывалась певица Анита Цой.



Филипп Киркоров был в шоке, поскольку ждал исполнительницу в каждом сезоне и уверял, что на этот раз в одной из масок выступает Цой.



"Я же почему запретил твое имя произносить? Потому что оно везде мне мерещилось, они меня все время поднимали на смех. И я издал приказ, что это имя больше не произносится. И когда сейчас сняли маску и под маской оказалась ты, я чуть сознание не потерял", — объяснил артист.



Среди версий, кто скрывается в костюме Хомяка, также были Ани Лорак и Карина Кросс.