



"Кипячение в мешке": Новый вид эко-захоронений в Британии

В Британии с этого года будут предлагать новый вид экологического захоронения – ресомацию. Ее также называют “кипячение в мешке”. Об этом пишет газета The Guardian.



В конце года в Британии станет доступен новый способ захоронения: кремация в воде или ресомация. Его будет предлагать крупнейшее похоронное бюро – Funeralcare.



Процесс ресомации заключается в помещении тела в специальную камеру со щелочным раствором. Далее в нем поднимают давление, а также температуру до 160°C. В процессе тело превращается в жидкость. От умершего остаются только кости, их измельчают в порошок и отдают урну родственникам. Жидкость сливают в дренажную систему, по утверждению агентства, она абсолютно безвредна.



Углеродные выбросы при ресомации примерно вдвое меньше, чем при газовой кремации. В настоящее время она разрешена в большинстве штатов США, Канады и ЮАР.