Кинопремьера в Израиле: "Межсезонье" в АНУ
АНУ - музей еврейского народа в партнерстве с книжным магазином "Бабель" и фондом НАДАВ представляет пятый вечер киноклуба "Своими глазами".
25 августа зрителей ждет настоящая премьера – первый показ в Израиле и вообще на Ближнем Востоке фильма Александра Ханта "Межсезонье".
Дебютная полнометражная картина выпускника ВГИКа Александра Ханта «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов» стала настоящей сенсацией.
«Межсезонье» основан на трагической реальной истории двух подростков, не так давно произошедшей в Пскове. Фильм дерзкий, энергичный и очень эмоциональный.
Саше шестнадцать, и она хочет совершить собственную революцию. Для её одноклассника Дани сказать «нет» маме — уже революция. Они сбегают из дома
и бросают вызов несправедливому миру взрослых, пытаясь отстоять не только свою любовь, но и право быть самими собой. Свобода опьяняет подростков, и невинная детская шалость незаметно разрастается до преступления, а современные Ромео и Джульетта превращаются в Бонни и Клайда — мстителей всему миру, в котором им не нашлось места.
Фильм «Межсезонье» участвовал в конкурсе дебютных работ молодых режиссеров Варшавского кинофестиваля в 2021 году и получил приз молодежного
жюри FIPRESCI, также был удостоен специального приза фестиваля молодежных и детских фильмов Just Film, проходящего в рамках 25 Таллиннского кинофестиваля «Темные ночи».
19.00 – сбор гостей на бокал вина.
19.30 – начало просмотра.
21.00 – открытое обсуждение фильма, которое проведёт Рома Либеров.
АНУ, Музей еврейского народа, ул. Клаузнер, 15, Тель-Авив.
Билеты: https://cutt.ly/MovieClub
Заказ билетов и дополнительная информация: 03-5008080
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