



Кинопремьера в Израиле: "Межсезонье" в АНУ

АНУ - музей еврейского народа в партнерстве с книжным магазином "Бабель" и фондом НАДАВ представляет пятый вечер киноклуба "Своими глазами".



25 августа зрителей ждет настоящая премьера – первый показ в Израиле и вообще на Ближнем Востоке фильма Александра Ханта "Межсезонье".







Дебютная полнометражная картина выпускника ВГИКа Александра Ханта «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов» стала настоящей сенсацией.

«Межсезонье» основан на трагической реальной истории двух подростков, не так давно произошедшей в Пскове. Фильм дерзкий, энергичный и очень эмоциональный.



Саше шестнадцать, и она хочет совершить собственную революцию. Для её одноклассника Дани сказать «нет» маме — уже революция. Они сбегают из дома

и бросают вызов несправедливому миру взрослых, пытаясь отстоять не только свою любовь, но и право быть самими собой. Свобода опьяняет подростков, и невинная детская шалость незаметно разрастается до преступления, а современные Ромео и Джульетта превращаются в Бонни и Клайда — мстителей всему миру, в котором им не нашлось места.







Фильм «Межсезонье» участвовал в конкурсе дебютных работ молодых режиссеров Варшавского кинофестиваля в 2021 году и получил приз молодежного

жюри FIPRESCI, также был удостоен специального приза фестиваля молодежных и детских фильмов Just Film, проходящего в рамках 25 Таллиннского кинофестиваля «Темные ночи».



19.00 – сбор гостей на бокал вина.

19.30 – начало просмотра.

21.00 – открытое обсуждение фильма, которое проведёт Рома Либеров.



АНУ, Музей еврейского народа, ул. Клаузнер, 15, Тель-Авив.

Билеты: https://cutt.ly/MovieClub

Заказ билетов и дополнительная информация: 03-5008080



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