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Ким Кардашьян продемонстрировала новую прическу на благотворительном вечере
28.08.2023 10:31 Ирина Демьянова

Ким Кардашьян продемонстрировала новую прическу на благотворительном вечере

42-летняя американская теледива Ким Кардашьян дебютировала с новой прической на ежегодном благотворительном вечере This Is About Humanity в Лос-Анджелесе, пишет Daily Mail.

Кардашьян продемонстрировала фигуру в облегающем черном макси-платье и черном кожаном корсете. Ансамбль знаменитость дополнила сумочкой Chanel, массивным золотым ожерельем-цепочкой и остроконечными туфлями.

Изюминкой ее образа стала новая прическа. Звезда позировала перед фотографами с градуированной челкой, а остальная часть волос была собрана в гладкий хвост.

Ким приехала на благотворительное мероприятие вместе со своей матерью Крис Дженнер, которая выглядела стильно в ярко-белом брючном костюме.
Целью проекта This Is About Humanity является повышение осведомленности и поддержка разделенных и воссоединившихся семей по обе стороны границы. Наряду с обучением сообщества тому, как быть союзниками, TIAH предоставляет ресурсы, необходимые мигрантам для получения предметов первой необходимости для жизни, доступа к юридическим услугам, психиатрическим обследованиям и другим проектам по предоставлению жилья.

  Звезды: Ким Кардашьян блистала в субботу вечером, возглавляя звездных гостей на пятом ежегодном вечере This Is About Humanity в Лос-Анджелесе.

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