Ким Кардашьян продемонстрировала новую прическу на благотворительном вечере

42-летняя американская теледива Ким Кардашьян дебютировала с новой прической на ежегодном благотворительном вечере This Is About Humanity в Лос-Анджелесе, пишет Daily Mail.



Кардашьян продемонстрировала фигуру в облегающем черном макси-платье и черном кожаном корсете. Ансамбль знаменитость дополнила сумочкой Chanel, массивным золотым ожерельем-цепочкой и остроконечными туфлями.



Изюминкой ее образа стала новая прическа. Звезда позировала перед фотографами с градуированной челкой, а остальная часть волос была собрана в гладкий хвост.



Ким приехала на благотворительное мероприятие вместе со своей матерью Крис Дженнер, которая выглядела стильно в ярко-белом брючном костюме.

Целью проекта This Is About Humanity является повышение осведомленности и поддержка разделенных и воссоединившихся семей по обе стороны границы. Наряду с обучением сообщества тому, как быть союзниками, TIAH предоставляет ресурсы, необходимые мигрантам для получения предметов первой необходимости для жизни, доступа к юридическим услугам, психиатрическим обследованиям и другим проектам по предоставлению жилья.