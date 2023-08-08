Новости » Life Style
Ким Кардашьян получила серьезную травму
08.08.2023 15:20 Ирина Демьянова

Ким Кардашьян получила серьезную травму

Ким Кардашьян призналась, что недавно получила серьезную травму, пишет Metro.
 
Знаменитость не уточнила при каких обстоятельствах травмировалась, но радуется, что теперь может вернуться к тренировкам, ведь во время восстановления о спортивных нагрузках ей пришлось забыть.
 
"Я сломала плечо и разорвала сухожилие, так что несколько недель не ходила в спортзал, но вернулась!" - сообщила она в своем Instagram, продемонстрировав своего тренера Мелиссу Алькантару, отметив, что однажды с ее плечом произошло то же самое.

Вместе с Алькантарой Кардашьян  готовятся начать процедуру восстановления.


  Тренер Ким Кардашьян

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы