



Ким Кардашьян оштрафовали за рекламу криптовалюты

Актриса и модель Ким Кардашьян согласилась заплатить штраф в размере 1,26 миллиона долларов за рекламу криптовалюты EthereumMax на своей странице в Instagram.



Комиссия по ценным бумагам и биржам США заявила, что звезда реалити-шоу прорекламировала криптовалюту, не указав, что ей за это заплатили 250 000 долларов.



Звезда также согласилась не продвигать криптоактивы в течение трех лет, сообщает ВВС.



"Дело госпожи Кардашьян также служит напоминанием знаменитостям и другим людям о том, что закон требует, чтобы они раскрывали общественности, когда и сколько им платят за продвижение инвестиций в ценные бумаги", - заявил Гэри Генслер, председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США.



В январе инвесторы подали в суд на Кардашьян, боксера Флойда Мейвезера-младшего, баскетболиста Пола Пирса и создателей EthereumMax. В судебном иске утверждалось, что звезды сотрудничали для "обманчивого продвижения и продажи" криптовалюты по схеме "накачки и сброса", предназначенной для завышения цены перед продажей инвесторам.