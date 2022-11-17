



Ким Дженни в "украинском" платье – новое лицо обложки Elle USA

Южнокорейская модель, певица и рэп-исполнительница из популярной группы "Blackpink" Ким Дженни стала лицом обложки нового выпуска Elle USA. На одном из снимков она предстала в мини-платье от украинского бренда Bevza, который входит в новую коллекцию украинского дизайнера Светланы Бевзы весна-лето 2023.



Дженни стала главной героиней номера декабрь-январь, надев мини-платье Balaclava из шелкового трикотажа.



Ранее британская певица Рита Ора для выступления на концерте в Цюрихе выбрала платье от украинского бренда Frolov.