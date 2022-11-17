Новости » Life Style
Ким Дженни в "украинском" платье – новое лицо обложки Elle USA
17.11.2022 22:35 Mignews.ua | фото instagram.com/jennierubyjane

Ким Дженни в "украинском" платье – новое лицо обложки Elle USA

Южнокорейская модель, певица и рэп-исполнительница из популярной группы "Blackpink" Ким Дженни стала лицом обложки нового выпуска Elle USA. На одном из снимков она предстала в мини-платье от украинского бренда Bevza, который входит в новую коллекцию украинского дизайнера Светланы Бевзы весна-лето 2023.

Дженни стала главной героиней номера декабрь-январь, надев мини-платье Balaclava из шелкового трикотажа.
 


фото: instagram.com/jennierubyjane

Ранее британская певица Рита Ора для выступления на концерте в Цюрихе выбрала платье от украинского бренда Frolov.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы