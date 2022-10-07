



Ким Чен Ын почти месяц не появлялся на публике - СМИ

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын исчез из поля зрения общественности и почти месяц не появлялся на публике, несмотря на то, что КНДР проводила запуски ракет.



Как пишет The Mirror, лидер Северной Кореи часто лично наблюдал за испытаниями ракет, позируя для фотографий. Однако, несмотря на то, что за последние 12 дней КНДР совершила 6 запусков, новые фотографии Ким Чен Ына не появлялись с 10 сентября.



В связи с этим появились новые опасения, что у лидера Северной Кореи возникли проблемы со здоровьем.



В последний раз Ким Чен Ына видели на публике 9 сентября, когда он позировал в Пхеньяне с медицинскими работниками, борющимися с пандемией. Фото с мероприятия было опубликовано на следующий день.