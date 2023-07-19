



Киллиан Мерфи рассказал, какой диеты придерживался для роли в “Оппенгеймерe”

Киллиан Мерфи соблюдал ограниченную диету, состоящую из “миндаля каждый день”, чтобы сыграть изможденного создателя ядерной бомбы Роберта Оппенгеймера в своем новом голливудском фильме, сообщает Sunday World.



Эмили Блант, сыгравшая на экране жену Мерфи Китти Оппенгеймер, рассказала, что актер претерпел невероятные изменения, чтобы сыграть роль Дж. Роберта Оппенгеймера, отца атомной бомбы.



"У него была такая монументальная затея", - сказала Эмили.



Актриса описала худую внешность Мерфи одним сильным словом.



"И он мог съедать только миндаль каждый день. Он был настолько истощен", - сказала она.



Мерфи ранее признавался, что сел на строгую диету ради роли, чтобы точно передать внешность ученого.



“Мне нравится играть своим телом, а у Оппенгеймера была очень отчетливая физическая форма и силуэт, которые я хотел передать правильно, — сказал Мерфи New York Times. - Мне пришлось совсем немного похудеть, и мы работали с костюмом и пошивом; он был очень худым, почти истощенным, существовал на мартини и сигаретах”.



