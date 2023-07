Kilian Paris – парфюмерный бренд абсолютной роскоши

Группа компаний Estée Lauder представляет в Израиле бренд Kilian Paris от Килиана Хеннесси, наследника самой известной коньячной династии мира. И первыми в Израиле зазвучат ароматы Good girl gone Bad by Kilian – полного воплощения ценностей бренда: абсолютная, осязаема роскошь, не подвластная моде и времени, слом рамок и традиций, чувственность и предвидение.



«На мой взгляд, предмет роскоши — тот, который можно передавать из поколения в поколение. Настоящая роскошь должна длиться вечно», - считает Килиан.



Флаконы духов Kilian Paris уже стали предметом коллекционирования по всему миру: любимый парфюм покупается один раз и его флакон в стиле ар-деко наполняется всю жизнь.







В основе аромата Good girl gone Bad by Kilian лежит миф о первородном грехе, интерпретация которого актуальна в искусстве во все времена.

Парфюм предлагает нам отдаться самым сокровенным желаниям, вкусив запретный плод.



Это настоящий вихрь смелых фруктовых нот в райском саду добра и зла. Одновременно невинный и чувственный, он открывается оттенками цветков абрикоса и апельсина и абсолютов османтуса и майской розы. За ними следует аккорд трех цветочных нот – жасмина, нарцисса, туберозы.







Цена аромата 865 шек. за 50 мл.



Духи можно найти в магазинах Beyond Skin в торговых центрах «Рамат-Авив» в Тель-Авиве и «Захав» в Ришон ле-Ционе, а вскоре и в других бутиках по всей стране.

@killianparis

@Ramatavivbar_kilianparis

#KILIANPARIS

#KILIANISRAEL

@bicomm