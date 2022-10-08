Киану Ривз захотел стать гражданином США
Знаменитый актер Киану Ривз изъявил желание получить гражданство США.
Как сообщает издание "Фокус", актер посетил телешоу Джимми Киммела и рассказал, что приехал в Лос-Анджелес из Канады, когда ему было всего 20 лет.
"Этот город стал моим вторым домом, я живу тут постоянно с 1985 года", - отметил Ривз.
Ведущий шоу уточнил, является ли актер гражданином США, на что Киану Ривз подтвердил, что он "все еще канадец".
На вопрос о том, думал ли актер об американском паспорте, Киану Ривз ответил: "Да, конечно. Почему бы и нет?".
Кроме этого, Киану Ривз пошутил, что даже готов жениться, чтобы ускорить процесс получения паспорта США.