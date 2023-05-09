



Киану Ривз впервые женится - СМИ

Канадский актер Киану Ривз тайно планирует жениться на своей девушке-художнице Александре Грант. Об этом сообщает издание RadarOnline.



Ссылаясь на источник, близкий к паре, издание сообщило, что летом 58-летняя звезда Голливуда хочет провести церемонию максимально конфиденциально, чтобы не привлекать внимание к важному событию в их жизни.



"Они хотят сохранить все в тайне, приглашены только члены семьи и нескольких близких друзей", - рассказал инсайдер.



Отношения Ривз и Грант начались после совместной работы над книгой 2011 года под названием "Ода счастью". Некоторое время они оставались просто друзьями, но потом подтвердили свой роман.