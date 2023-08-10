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KFC открывает флагманский ресторан в Тель-Авиве
10.08.2023 17:01 Алина Груднева

KFC открывает флагманский ресторан в Тель-Авиве

KFC открывает флагманский ресторан в Тель-Авиве спустя три года после возвращения на израильский рынок.

Сеть ресторанов открывалась и закрывалась в Израиле несколько раз.

В 2020 году KFC открыла свой первый филиал в Нацерет. Филиал в Тель-Авиве является 17-м по счету на фоне расширения сети питания в Израиля.

В предыдущих случаях знаменитый рецепт американской жареной курицы был изменен, чтобы блюдо было кошерным.

В новом флагманском ресторане будут подаваться оригинальные блюда.

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