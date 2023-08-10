



KFC открывает флагманский ресторан в Тель-Авиве

KFC открывает флагманский ресторан в Тель-Авиве спустя три года после возвращения на израильский рынок.



Сеть ресторанов открывалась и закрывалась в Израиле несколько раз.



В 2020 году KFC открыла свой первый филиал в Нацерет. Филиал в Тель-Авиве является 17-м по счету на фоне расширения сети питания в Израиля.



В предыдущих случаях знаменитый рецепт американской жареной курицы был изменен, чтобы блюдо было кошерным.



В новом флагманском ресторане будут подаваться оригинальные блюда.