



Кевин Спейси вновь предстал перед судом по делу о секс-преступлениях

В пятницу, 13 января, оскароносный актер Кевин Спейси предстал перед лондонским судом по семи обвинениям в сексуальных преступлениях.



Он не признал себя виновным и отрицал предполагаемые сексуальные домогательства до мужчины, якобы совершенные около 20 лет назад.



Спейси предстал перед Королевским судом Саутварка по видеосвязи. На заседании рассматривался один пункт обвинения в принуждении человека к сексуальной связи без согласия, три пункта в непристойном нападении и еще столько же - в сексуальном насилии.



Актер объявил о своей невиновности. Судья Марк Уолл согласился объединить обвинительное заключение по семи пунктам с предыдущим заключением по пяти пунктам, которое включает обвинения в сексуальном насилии и в принуждении к сексу.



В июле Спейси опроверг пять обвинений в отношении трех мужчин, которым сейчас от 30 до 40 лет. По словам истцов, предполагаемые преступления совершены в Лондоне и Глостершире в период с 2005 по 2013 год.



Семь дополнительных обвинений касаются одного заявителя, который утверждает, что сексуальные преступления в отношении него были совершены в период с 2001 по 2005 год.



Спейси предоставили безусловный залог. С 6 июня состоится четырехдневное судебное разбирательство по всем пунктам обвинения.

Досудебное слушание назначено на 5 апреля.