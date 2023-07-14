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Кевин Спейси в суде по делу о домогательствах: было нежно и романтично
14.07.2023 02:30 Алина Груднева

Кевин Спейси в суде по делу о домогательствах: было нежно и романтично

Популярный актер Кевин Спейси дал показания в Королевском суде лондонского района Саутварк по делу о сексуальных домогательствах и насилии.

По данным ВВС, ему приписывают 12 случаев, связанных с сексуальными преступлениями, которые он отрицает.

По словам Спейси, у него была определенная близость с одним из обвинителем. Речь идет об истце, который в 2000-х подвозил актера на вечеринку. Актер отметил, что на тот момент уже флиртовал с ним какое-то время.

"Я люблю пофлиртовать", - отметил он, подтвердив, что "романтически и интимно" трогал мужчину. "Это не сопровождалось никаким насилием, агрессией или болью. Это было нежно и, по-моему, романтично", - добавил он.

По словам актера, дальше прикосновений у них не зашло, потому что предполагаемая жертва дала понять, что "для нее это ново". Относительно обвинений в свой адрес, он отметил, что потрясен, поскольку не предполагал, что знакомый столько лет с ним человек "вонзит нож в спину".
 

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