



Кевин Спейси откровенно рассказал о детстве с отцом-неонацистом

Актер Кевин Спейси, против которого не утихает скандал из-за сексуальных домогательств, дал показания по поводу своего сурового детства и отца-деспота.

Он давал показания в суде по иску Энтони Рэппа, который, в итоге, был отклонен.

"Я вырос в доме с очень сложной динамикой. Мой отец большую часть времени был безработным, поэтому он много времени проводил дома", — рассказал он.

Актер добавил, что семья много переезжала, из-за чего его отца посещали тревожные мысли.

"Мой отец был крайне правым и неонацистом. Мне, моему брату и сестре приходилось часами выслушивать его убеждения и мнения", - отметил он.

По словам Спейси, из-за взглядов своего отца он избегал приглашать своего близкого друга-еврея к себе домой. Отец не раз нападал на него словесно, используя резкие уничижительные слова в адрес гей-сообщества из-за желания быть актером.

"Я не жил во лжи. Я просто избегал говорить о своей личной жизни", — отметил он.