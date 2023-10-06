



Кевин Спейси был госпитализирован в Самарканде с сердечным приступом

В Узбекистан на время прохождения 15-го Ташкентского кинофестиваля прибыл Кевин Спейси. Актер прибыл туда с программой мастер-классов для начинающих кинорежиссеров.



В музее Самарканда, куда Спейси поехал на экскурсию, ему стало плохо: “Я смотрел на эти необычные фрески на стенах и вдруг почувствовал, что вся моя левая рука онемела примерно на восемь секунд, и я стряхнул ее, но сразу же сказал людям, что я с тем, что только что произошло, и по их совету мы немедленно отправились в… медицинский центр”.



Большую часть дня артисту делали различные тесты, в том числе и МРТ.



"Все оказалось совершенно нормально, и я, конечно, благодарен, что это не что-то более серьезное".



Об этом сообщили представители артиста в комментариях для Fox News Digital.



Мастер-класс проводимый Кейси в Ташкенте стал одним из первых после окончания затянувшегося судебного разбирательства о домогательствах, в котором артист был оправдан.