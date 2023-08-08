



Кэти Прайс и Карл Вудс "планируют тайную свадьбу"

Гламурная модель Кэти Прайс подтвердила, что она и бывшая звезда “Острова любви” Карл Вудс снова вместе, после того как на прошлой неделе пара была замечена во время отдыха на Ибице. Несколько недель назад они также были замечены за страстным поцелуем недалеко от дома Кэти в Сассексе.



По словам Кэти, она наконец-то готова сказать Карлу "да" после трех лет бурной совместной жизни. За это время они неоднократно расходились, последний раз после того, как Карл обвинил Кэти в измене. Известно, что их свадебные планы уже "в полном разгаре", и Карл вполне может стать четвертым мужем Кэти. Однако, несмотря на то, что в прошлом Кэти Прайс проводила свадебные церемонии с размахом, ее свадьба с Карлом будет более скромной.



Рассказывая более подробно о планах Кэти, один из ее друзей сообщил: "Кэти очень хочет сбежать и сыграть свадьбу с Карлом в ЗАГСе. Дети будут там, но она не скажет маме, пока все не будет готово. Кэти знает, что она будет в ярости”. В своей книге "Последнее слово" мать Кэти обвинила Карла в том, что он "использовал Кэти ради славы".



Кэти была помолвлена восемь раз и трижды выходила замуж. С первым мужем Питером Андре она связала себя узами брака в 2005 году, у них родилось двое детей – Джуниор и Принцесс, но через четыре года они расстались. Вторым мужем стал борец Алекс Рид, с которым Кэти прожила в браке всего девять месяцев. Но его альтер-эго "Роксана" оказалось слишком сильным для Кэти, и в 2012 году они официально развелись. Третий брак с бывшим стриптизером Кираном Хейлером стал самым успешным, продлившись пять лет, и принес Кэти двоих детей – Джетт и Банни.

