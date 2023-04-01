



Кэти Перри откровенно призналась, что позволило ей бросить пить

Популярная американская певица Кэти Перри бросила пить алкогольные напитки ради своего возлюбленного Орландо Блума.



Об этом сообщает People.



По словам Перри, отказаться от спиртного она пообещала актеру три месяца назад. Из-за чего она дала мужу такое обещание, певица рассказывать не стала.



"Сегодня я не пью уже пять недель. У меня договоренность с моим партнером и я хочу бросить употреблять алкоголь. Я дала обещание. Три месяца", — подчеркнула она.