



Кэти Перри нарушила молчание, после того, как Рассела Брэнда обвинили в насилии

Кэти Перри нарушила молчание в социальных сетях впервые после того, как ее бывшего мужа Рассела Брэнда обвинили в сексуальном насилии. Хотя Перри ничего не сказала по поводу обвинений, во вторник, 19 сентября, она поделилась своим первым постом в Instagram с тех пор, как обвинения против Бренда были обнародованы.



Избегая упоминаний о своем бывшем муже, Перри поделилась фотографиями своей новой линии ковбойских сапог, в том числе фотографией, на которой она позирует на скутере, подписав пост ”Scootin n bootin” (Самокат и ботинок).



Кэти впервые появилась на публике с тех пор, как обвинения стали известны в воскресенье в Лос-Анджелесе. Ранее в тот же день ее заметили за рулем своего Porsche вместе с Орландо Блумом, направляющимся в спортзал.



Перри, которая была замужем за Брэндом 14 месяцев, ранее во время интервью 2013 года журналу Vogue, которое недавно всплыло на поверхность, она намекала на то, что “хранит свою правду”, которую она будет “держать в сейфе на черный день”.



Это первый раз, когда Перри увидели после громких обвинений, выдвинутых против Брэнда в последние дни. До сих пор она хранила молчание по этому поводу, но были подняты вопросы о том, как много она знала после того, как в 2013 году всплыло интервью журналу Vogue.