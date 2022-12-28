



Керен Каемет Ле-Исраэль: неожиданное поздравление с Новым Годом





Специально по случаю Нового Года сотрудники фонд Керен Каемет Ле-Исраэль создали на берегу озера Хула гигантскую цифру 2023.



Каждая цифра была вспахана длиной 130 метров и шириной 13 метров. На первом этапе сотрудники Фонда сделали компьютерное моделирование цифр на участке. Затем с помощью картографической системы они отметили форму цифр колышками.



Затем трактор вспахал листву под руководством команды на земле и беспилотника с воздуха. Во время вспашки многочисленные птицы, которые прилетают в Хула в сезон миграции, бежали за проезжающим трактором.