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Керен Каемет Ле-Исраэль: неожиданное поздравление с Новым Годом
28.12.2022 12:01 Аркадий Бочаровский

Керен Каемет Ле-Исраэль: неожиданное поздравление с Новым Годом



Специально по случаю Нового Года сотрудники фонд Керен Каемет Ле-Исраэль создали  на берегу озера Хула гигантскую цифру 2023. 

Каждая цифра была вспахана длиной 130 метров и шириной 13 метров. На первом этапе сотрудники Фонда сделали компьютерное моделирование цифр на участке. Затем с помощью картографической системы они отметили форму цифр колышками. 

Затем трактор вспахал листву под руководством команды на земле и беспилотника с воздуха. Во время вспашки многочисленные птицы, которые прилетают в Хула в сезон миграции, бежали за проезжающим трактором.

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