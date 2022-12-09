



Кенийский Маугли: малыш чудом выжил в дикой природе

Четырехлетний кенийский мальчик чудом выжил в пустыне, которая кишила шакалами и гиенами.

По данным The Daily Mail, ребенок остался невредимым, несмотря на то, что блуждал в дикой природе более чем в 11 милях от своего дома в течение шести дней.

Мальчик пропал без вести во время шторма, когда со своими братьями пас скот. Во время ливня он разлучился со своими братьями и сестрами и заблудился.

На его поиски была отправлена группа. Малыша почти отчаялись найти в условиях, в которых тяжело выжить даже взрослому человеку. Надежду давали лишь дожди, благодаря которым у ребенка мог быть доступ к воде.

В итоге, спустя шесть дней пилот Роан Карр-Хартли, получив наводку о новых следах, все же заметил малыша.

Напуганный мальчик сначала спрятался от самолета, найдя укрытие под кустами и деревьями. По словам пилота, у мальчика явно была гипогликемия, и он спотыкался при ходьбе. Поисковая группа отнесла мальчика, покрытого укусами комаров и царапинами от колючих кустов, домой. Его напоили водой и поставили под медленную капельницу. Старейшины общины подарили летчику козу.