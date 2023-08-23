



Кендалл Дженнер снялась обнаженной верхом на коне

Модель и звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Кендалл Дженнер представила зимнюю рекламную кампанию Stella McCartney 2023 года. Она снялась обнаженной на спине величественной серебристой лошади. Кадры опубликованы в Instagram дизайнера.



В пикантном образе звезда продемонстрировала высокие сапоги до бедра McCartney с веганским животным принтом и сумку Falabella с цепочкой. Больше на ней не было ни одежды, ни обуви, ни аксессуаров.



Автором фотосессии выступил Гарли Уэйр. Кадры были зафиксированы на солончаках Камарга во Франции.



"Я знала, что девушка Стелла в этом сезоне должна любить лошадей так же сильно, как и я. Кендалл, как и я, занимается верховой ездой с детства, и у нее есть собственное ранчо. Вы можете видеть, как легко она чувствует себя рядом с этими чувствительными существами", - говорится в пресс-релизе.







