



Кейт Уинслет рассказала о своем смущении во время откровенных съемок





Актриса Кейт Уинслет рассказала о пережитых эмоциях во время съемки откровенной сцены. Об этом она сообщила в интервью журналу Vogue.



Речь идет о съемках сцены в фильме “Ли”, в которых актрисе пришлось сняться частично обнаженной.



“Мне пришлось быть чертовски смелой, чтобы позволить моему телу быть самой слабой версией себя”, – рассказала Уинслет.



По словам актрисы, ей было тяжело не стесняться этого. Также Уинслет удивилась тому, как молодые коллеги подходят к такого рода съемкам. Знаменитость вспомнила и о начале своей карьеры. Все говорили ей, что у нее неправильная фигура, и из-за этого пророчили неудачу.



47-летняя актриса снялась в фильме "Ли", который повествует о военном журналисте Ли Миллере. Уинслет стала продюсером картины и сыграла главную роль. Она также получила травму спины в ходе съемок.

