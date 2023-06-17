Кейт Миддлтон в ярком наряде посетила парад Trooping the Color
В субботу, 17 июня, в Великобритании состоялся парад, посвященный 75-летию короля Чарльза - Trooping the Color. Чарльз III впервые принимает Trooping Colour в качестве короля. Королева Камилла и другие члены королевской семьи приняли участие в параде.
Король Чарльз празднует день рождения дважды: его фактический день рождения 14 ноября и его официальный день рождения в третью субботу июня, в день Trooping the Colour ( военный парад, дающий монарху возможность осмотреть свои личные войска). Более 1400 парадных солдат, 200 лошадей и 400 музыкантов приняли участие в параде. Впервые за 30 лет король Великобритании верхом на коне возглавил Trooping the Color.
Принцесса Уэльская выбрала для парада в Лондоне наряд зеленого цвета, сообщает The Express, чтобы отдать дань уважения своей связи с ирландской гвардией. Кейт Миддлтон надела платье от Andrew Gn с массивными камнями. Принцесса проехала в карете с королевой Камиллой и своими детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. Образ Кэтрин дополнили драгоценные серьги принцессы Дианы и изящная шляпка от Phillip Treacy.