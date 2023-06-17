



Кейт Миддлтон в ярком наряде посетила парад Trooping the Color

В субботу, 17 июня, в Великобритании состоялся парад, посвященный 75-летию короля Чарльза - Trooping the Color. Чарльз III впервые принимает Trooping Colour в качестве короля. Королева Камилла и другие члены королевской семьи приняли участие в параде.



Король Чарльз празднует день рождения дважды: его фактический день рождения 14 ноября и его официальный день рождения в третью субботу июня, в день Trooping the Colour ( военный парад, дающий монарху возможность осмотреть свои личные войска). Более 1400 парадных солдат, 200 лошадей и 400 музыкантов приняли участие в параде. Впервые за 30 лет король Великобритании верхом на коне возглавил Trooping the Color.



Принцесса Уэльская выбрала для парада в Лондоне наряд зеленого цвета, сообщает The Express, чтобы отдать дань уважения своей связи с ирландской гвардией. Кейт Миддлтон надела платье от Andrew Gn с массивными камнями. Принцесса проехала в карете с королевой Камиллой и своими детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. Образ Кэтрин дополнили драгоценные серьги принцессы Дианы и изящная шляпка от Phillip Treacy.



The Queen and The Princess of Wales make their way to the Royal Pavilion! pic.twitter.com/INzME1D0ad — Charlie ♔ (@notaroyalexpert) June 17, 2023

HERE WE GO! The King , Prince William, Duke of Edinburgh, and Princess Anne, The Queen, The Princess of Wales, Prince George, Princess Charlotte and Prince Louis leaving Buckingham Palace #TroopingtheColour ❤️👑😭 pic.twitter.com/iyFjDAx1XU — Fifi ❤️ The Waleses / Cambridges 🇺🇸🇳🇮🇬🇧 (@hellen3030) June 17, 2023