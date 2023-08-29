



Кейт Миддлтон снимется в клипе популярного диджея

Кейт Миддлтон появится в музыкальном клипе известного диджея. Об этом пишет издание The Sun.



Жена принца Уильяма согласилась принять участие в музыкальном клипе DJ Jax Jones, который известен ремиксами песен для Кайли Миноуг, Эда Ширана и Майли Сайрус.



36-летний британский диджей и продюсер рассказал о своем намерении создать специальное визуальное оформление с танцами принцессы Уэльской для его шоу.



"В идеале я хочу и Кейт, и Уильяма, но если это только Кейт, то это тоже более чем круто. Просто они танцуют в такт..." — рассказывает музыкант.



Кейт и DJ Jax Jones сотрудничали в рамках подготовки платинового юбилея покойной королевы Елизаветы II в прошлом году.