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Кейт Миддлтон снимется в клипе популярного диджея
29.08.2023 16:56 Ирина Демьянова

Кейт Миддлтон снимется в клипе популярного диджея

Кейт Миддлтон появится в музыкальном клипе известного диджея. Об этом пишет издание The Sun.

Жена принца Уильяма согласилась принять участие в музыкальном клипе DJ Jax Jones, который известен ремиксами песен для Кайли Миноуг, Эда Ширана и Майли Сайрус.

36-летний британский диджей и продюсер рассказал о своем намерении создать специальное визуальное оформление с танцами принцессы Уэльской для его шоу.

"В идеале я хочу и Кейт, и Уильяма, но если это только Кейт, то это тоже более чем круто. Просто они танцуют в такт..." — рассказывает музыкант.

Кейт и DJ Jax Jones сотрудничали в рамках подготовки платинового юбилея покойной королевы Елизаветы II в прошлом году.

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