



Кейт Миддлтон с детьми заметили в эконом-классе

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон с детьми была на одном из рейсов в эконом-классе.

Об этом сообщает Hello!.

Королевское семейство отправилось в Шотландию на каникулы, которые проведут в компании королевы Елизаветы II в Балморале.

Кейт с сыном и дочкой заметили в воскресенье, когда они сошли с коммерческого рейса.

"В самолете в Шотландию Кейт Миддлтон, оба ребенка, няня и охрана на 2 ряда впереди меня. Могла бы получить частный самолет или вертолет, но летела эконом-классом", - сообщил очевидец.

Отец семейства, между тем, полетел в Шотландию отдельно со старшим сыном.